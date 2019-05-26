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Меган Маркл не придет на прием в честь Трампа, фото — Mirror

Королевская семья устроит прием Трампу без участия Меган Маркл — СМИ

26 мая 2019, 10:45
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Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не примет участия в программе государственного визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, который состоится 3−5 июня по приглашению королевы Елизаветы II.

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Об этом сообщила газета Daily Express.

Согласно официальной версии, герцогиня сейчас освобождена от участия в официальных мероприятиях в связи с недавним рождением сына Арчи, который появился на свет 6 мая. Однако издание дает понять, что настоящие причины отсутствия жены принца могут быть и другими.

Издание напоминает, что гражданка США Меган Маркл известна своими либеральными взглядами и поддерживала на президентских выборах 2016 года соперника Трампа, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. При этом она не стеснялась жестко оценивать нынешнего хозяина Белого дома и называла Трампа «женоненавистником» и «человеком, который сеет распри».

Участие принца Гарри в будущем приеме американского лидера также будет достаточно ограниченным. Он только присоединится к своей бабушке Елизавете II, а также к отцу, принцу Уэльскому Чарльзу, и его жене Камилле во время частного обеда с Трампом и его женой Меланией в Букингемском дворце. На торжественном банкете в честь главы американской администрации и первой леди США его не будет.

Самая активная роль в программе будущего госвизита будет возложена на принца Чарльза, который заменит на торжествах своего 97-летнего отца принца Филиппа, который отошел от дел в связи с преклонным возрастом. Именно наследник британского трона будет сопровождать президента США во время осмотра почетного караула в саду Букингемского дворца, а также примет участие не только в уже упомянутом банкете, но и на приеме, который Трамп и его жена устроят в резиденции посла США в Лондоне.

Кроме того, принц Уэльский присоединится к королеве и президенту США во время поездки в Портсмут на торжества, приуроченные к 75-летию высадки союзнических сил в Нормандии.

Напомним, что 9 мая корпорация BBC уволила свою звезду, ведущего Дэнни Бейкера, за твит с принцем Гарри, его женой Меган Маркл и шимпанзе.

Источник: Ракурс


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