Королівська сім'я влаштує прийом Трампу без участі Меган Маркл, фото — Mirror

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Ракурс

Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл не візьме участі в програмі державного візиту до Великої Британії президента США Дональда Трампа, який відбудеться 3−5 червня на запрошення королеви Єлизавети II.

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Про це повідомила газета Daily Express.

Згідно з офіційною версією, герцогиня зараз звільнена від участі в офіційних заходах у зв’язку з недавнім народженням сина Арчі, який з’явився на світ 6 травня. Однак видання дає зрозуміти, що справжні причини відсутності дружини принца можуть бути й іншими.

Видання нагадує, що громадянка США Меган Маркл відома своїми ліберальними поглядами і підтримувала на президентських виборах 2016 року суперника Трампа, кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон. При цьому вона не соромилася жорстких оцінок на адресу нинішнього господаря Білого дому і називала Трампа «жінконенависником» і «людиною, що сіє чвари».

Участь принца Гаррі в майбутньому прийомі американського лідера також буде досить обмеженою. Він тільки приєднається до своєї бабусі Єлизавети II, а також до батька, принца Уельського Чарльза, і його дружини Камілли під час приватного обіду з Трампом і його дружиною Меланією в Букінгемському палаці. На урочистому бенкеті на честь глави американської адміністрації і першої леді США його не буде.

Найактивніша роль в програмі майбутнього держвізиту буде покладена на принца Чарльза, який замінить на урочистостях свого 97-річного батька принца Філіпа, який відійшов від справ у зв’язку з похилим віком. Саме спадкоємець британського трону буде супроводжувати президента США під час огляду почесної варти в саду Букінгемського палацу, а також візьме участь не тільки в уже згаданому бенкеті, а й у відповідному прийомі, який Трамп і його дружина влаштують у резиденції посла США в Лондоні.

Крім того, принц Уельський приєднається до королеви і президенту під час поїздки у Портсмут на торжества, приурочені до 75-річчя висадки союзницьких сил в Нормандії.

Нагадаємо, що 9 травня корпорація BBC звільнила свою зірку, ведучого Денні Бейкера, за твіт із принцом Гаррі, його дружиною Меган Маркл та шимпанзе.