Росія не визнаватиме рішення трибуналу ООН щодо українських моряків, фото — Радіо Свобода

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Росія не визнаватиме рішення трибуналу ООН. Такими є коментарі депутатів російського парламенту та урядовців.

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Депутат Держдуми РФ від окупованого Криму Руслан Бальбек заявив, що рішення Міжнародного трибуналу ООН, яке зобов’язало Росію повернути українські кораблі та екіпажі, нічого не варте, повідомляє ТСН.

Якщо суддя високої кваліфікації Міжнародного трибуналу заплутався в паперах і не бачить нічого, крім звинувачень на адресу Росії, для нас його слова і вироки навіть гроша не варті, — заявив Бальбек.

Його підтримав керівник робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві Криму при президенті Росії Олександр Молохов. Він заявив, що рішення морського трибуналу в Гамбурзі не потрібно виконувати, оскільки, мовляв, трибунал не має права вимагати щось від РФ — інцидент в Керченській протоці не належить до юрисдикції суду.

Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і держбудівництва Андрій Клішас також заявив, що рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права не належить до юрисдикції цього суду і не може бути визнане.

Україна вимагатиме ввести нові санкції відносно Росії, якщо Москва не звільнить моряків, затриманих в Керченській протоці. Про це заявив український посол в Німеччині Андрій Мельник. Київ почне просувати ідею так званих «гамбурзьких санкцій» — саме в цьому місті засідає Міжнародний трибунал з морського права.

Нагадаємо, що 16 квітня Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН з морського права з метою звільнення полонених і судів. У суботу, 25 травня, суд ООН зобов’язав Росію звільнити 24 українських моряків і судна, але не задовольнив прохання України зобов’язати Росію припинити кримінальне переслідування полонених. Росіяни до 25 червня повинні поінформувати суд про виконання наказу про звільнення українських моряків і судів.

Росія не брала участі у слуханнях трибуналу ООН щодо захоплених українських моряків.