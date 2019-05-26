Россия не признает решение трибунала ООН освободить украинских моряков, фото — Радио Свобода

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Россия не признает решение трибунала ООН. Таковы комментарии депутатов российского парламента и правительства.

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Депутат Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслан Бальбек заявил, что решение Международного трибунала ООН, которое обязало Россию вернуть украинские корабли и экипажи, ничего не стоит, сообщает ТСН.

Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры не стоят и гроша, — заявил Бальбек.

Его поддержал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам в постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Он заявил, что решение морского трибунала в Гамбурге не нужно выполнять, поскольку, «суд не имеет права требовать что-то от РФ — инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции суда».

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также заявил, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву не относится к юрисдикции этого суда и не может быть признано.

Тем временем Украина потребует ввести новые санкции в отношении России, если Москва не освободит моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник. Киев начнет продвигать идею так называемых «гамбургских санкций» — именно в этом городе заседает Международный трибунал по морскому праву.

Напомним, что 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных и судов. В субботу, 25 мая, суд ООН обязал Россию освободить 24 украинских моряков и суда, но не удовлетворил просьбу Украины обязать Россию прекратить уголовное преследование пленных. Россияне до 25 июня должны проинформировать суд о выполнении решения об освобождении украинских моряков и судов. Россия не принимала участия в слушаниях трибунала ООН.