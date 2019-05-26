Европа сегодня завершает избрания парламента ЕС кто побеждает, фото — Укринформ

https://racurs.ua/n122371-evropa-segodnya-zavershaet-izbranie-parlamenta-es-kto-pobejdaet.html

Ракурс

Выборы в Европарламент проходят в воскресенье, 26 мая, в большинстве стран Европейского Союза.

Loading...

В семи государствах объединенной Европы голосование уже состоялось, но сегодня — решающий день. Всего на ближайшие пять лет предстоит избрать представителей более полумиллиарда европейцев.

Сегодня голосование состоится в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре.

751 депутат избирается в 28 странах, голосование в некоторых из них началось еще в четверг. Больше всего депутатов в парламенте ЕС будет от Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны, например, Кипр, Люксембург и Мальта имеют лишь по шесть евродепутатов.

Когда Великобритания выйдет из состава ЕС, количество членов Европарламента сократится до 705. Британские места будут распределены между Францией, Испанией, Италией, Нидерландами, Ирландией и еще девятью странами. Германия не получит дополнительных мест, поскольку 96 мест — максимальное возможное количество евродепутатов для страны-члена ЕС.

Первыми на избирательные участки отправились граждане Великобритании и Нидерландов. Жители Туманного Альбиона, несмотря на перспективу Brexit, тоже сформируют свое парламентское представительство в Страсбурге.

В пятницу к голосованию присоединились Ирландия и Чехия, а в субботу очередь дошла до Латвии, Мальты и Словакии. Впрочем, публикация экзит-полов запрещена до закрытия последнего участка в Италии сегодня вечером (23.00).

Предугадывать победителей выборов пока рано. Но в Британии успех пророчат лейбористам, а консерваторам с Терезой Мэй обещают поражение. Всего же в выборах будут участвовать как национальные партии, так и независимые кандидаты. Им предстоит сформировать парламент, представляющий интересы 512 млн европейцев.

Проведенные опросы свидетельствуют о том, что до трети мест в Европарламенте могут получить крайне правые, евроскептики и популисты, — сообщает DW.

Европейский парламент является одним из семи основных институтов Евросоюза. Он был основан и функционирует с 1952 года.

Напомним, что украинские мигранты впервые баллотируются в Европарламент от Польши.