Канны-2019: кто выиграл главные награды кинофестиваля, фото — Твиттер кинофестиваля в Каннах

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Ракурс

Во Франции закончился 72-й Каннский кинофестиваль. Главная награда присуждена ленте южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты», сообщает Твиттер кинофестиваля.

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При выборе обладателя «Золотой пальмовой ветви» жюри, возглавляемое мексиканским режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту, было единодушным. Главный приз Канн-2019 выиграл фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжу Хо. Это первый режисер из Южной Кореи, который завоевал высшую награду в Каннах. Фильм подтвердил его репутацию как острого критика современного прагматического общества.

Призом за лучшую мужскую роль отметили актерскую работу Антонио Бандераса в картине Педро Альмодовара «Боль и слава». Это первая награда актера на кинофестивале. Сам Альмодовар не получил приз, хотя его фильм, в котором также снималась Пенелопа Крус, долго лидировал в рейтинге киноэкспертов.

Свою первую каннскую награду получила и англо-американская актриса Эмили Бичем. Приз за лучшую женскую роль присудили ей за работу в картине Джессики Хауснер «Малыш Джо».

Режиссер франко-сенегальского происхождения Мате Диоп удостоена Гран-при фестиваля за фильм «Атлантика». Героинями своей первой полнометражной ленты она выбрала сенегальских женщин, чьи мужья уехали в Европу на поиски работы.

Братья Люк и Жан-Пьер Дарденны отмечены призом за режиссуру. В драме «Молодой Ахмед» они обратились к теме исламского радикализма. Приза жюри удостоены картина Ладжи Ли «Отверженные» о жизни в парижском пригороде и фильм Клебера Мендосы Филе и Жулиано Дорнеля «Бакурау» о небольшой бразильской деревне, которая исчезае вместе со смертью ее старейшины.

В субботу назвали и обладателя музыкального приза Cannes Soundtrack. Испанский композитор Альберто Иглесиас стал лауреатом за музыку к картине «Боль и слава» Педро Альмодовара.

На фестивале музыкант Элтон Джон представил свою кинобиографию «Рокетмен». Главную роль в фильме исполнил валлийский актер и певец Терон Эджертон.