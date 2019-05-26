Канни-2019: хто виграв головні нагороди кінофестивалю, фото — Твіттер кінофестивалю у Каннах

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У Франції закінчився 72-й Каннський кінофестиваль. Головна нагорода присуджена стрічці південнокорейського режисера Пон Чжун Хо «Паразити», повідомляє Твіттер кінофестивалю.

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Під час вибору володаря «Золотої пальмової гілки» журі, очолюване мексиканським режисером Алехандро Гонсалесом Іньярріту, було одностайним. Головний приз Канн-2019 виграв фільм Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжу Хо. Це перший митець із Південної Кореї, який завоював найвищу нагороду в Каннах. Фільм підтвердив репутацію режисера як гострого критика сучасного прагматичного суспільства.

Призом за кращу чоловічу роль відзначили акторську роботу Антоніо Бандераса в картині Педро Альмодовара «Біль і слава». Це перша нагорода актора на кінофестивалі. Сам Альмодовар не отримав призу, хоча його фільм, в якому також знімалася Пенелопа Крус, довго лідирував в рейтингу кіноекспертів.

Свою першу каннську нагороду отримала й англо-американська актриса Емілі Бічем. Приз за кращу жіночу роль присудили їй за роботу в картині Джесіки Хауснер «Малюк Джо».

Режисер франко-сенегальського походження Маті Діоп удостоєна Гран-прі фестивалю за фільм «Атлантика». Героїнями своєї першої повнометражної стрічки вона обрала сенегальських жінок, чиї чоловіки поїхали до Європи на пошуки роботи.

Брати Люк і Жан-П'єр Дарденни відзначені призом за режисуру. У драмі «Молодий Ахмед» вони звернулися до теми ісламського радикалізму. Призу журі удостоєні картина Ладжі Лі «Знедолені» про життя в паризькому передмісті і фільм Клебера Мендоси Фільо і Жуліано Дорнеля «Бакурау» про невелике бразильське село, яка зникне з карти разом зі смертю його старійшини.

У суботу назвали й володаря музичного призу Cannes Soundtrack. Іспанський композитор Альберто Іглесіас став лауреатом за музику до картини «Біль і слава» Педро Альмодовара.

На фестивалі музикант Елтон Джон представив свою кінобіографію «Рокетмен». Головну роль у фільмі виконав валлійський актор і співак Терон Еджертон.