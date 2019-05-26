Європа сьогодні завершує обрання парламенту ЄС: хто перемагає, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n122371-ievropa-sogodni-zavershuie-obrannya-parlamentu-ies-hto-peremagaie.html

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Вибори до Європарламенту проходять у неділю, 26 травня, у більшості країн Європейського Союзу.

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У семи державах об'єднаної Європи голосування вже відбулося, але сьогодні — вирішальний день. Всього на найближчі п’ять років належить обрати представників більш ніж півмільярда європейців.

Сьогодні голосування відбудеться в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Німеччині, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Швеції та на Кіпрі.

751 депутат обирається в 28 країнах, голосування в деяких з них стартувало ще в четвер. Найбільше депутатів в парламенті ЄС матиме Німеччина (96), Франція (74), Італія та Велика Британія (по 73). Невеликі країни, наприклад, Кіпр, Люксембург та Мальта мають лише по шість євродепутатів.

Коли Велика Британія вийде зі складу ЄС, кількість членів Європарламенту скоротиться до 705. Британські місця будуть розподілені між Францією, Іспанією, Італією, Нідерландами, Ірландією та ще дев’ятьма країнами. Німеччина не отримає додаткових місць, оскільки 96 місць — максимальна можлива кількість євродепутатів для країни-члена ЄС.

Першими на виборчі дільниці вирушили громадяни Великої Британії і Нідерландів. Жителі Туманного Альбіону, незважаючи на перспективу Brexit, теж сформують своє парламентське представництво в Страсбурзі.

У п’ятницю до голосування приєдналися Ірландія та Чехія, а напередодні черга дійшла до Латвії, Мальти та Словаччини. Втім, публікація екзитполів заборонена аж до закриття останньої ділянки в Італії сьогодні увечері (23.00).

Отож, передбачати переможців виборів наразі рано. Але в Британії успіх пророкують лейбористам, а консерваторам із Терезою Мей обіцяють поразку. Всього ж у виборах братимуть участь як національні партії, так і незалежні кандидати. Їм належить сформувати парламент, який представляє інтереси 512 млн європейців.

Проведені опитування свідчать про те, що до третини місць у Європарламенті можуть отримати крайні праві, євроскептики та популісти, — повідомляє DW.

Європейський парламент є одним з семи основних інститутів Євросоюзу. Він був заснований і функціонує з 1952 року.

Нагадаємо, що українські мігранти вперше балотуються в Європарламент від Польщі.