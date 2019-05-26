Зеленский вспомнил о «шаурме возле метро» в поздравлении по случаю Дня Киева

https://racurs.ua/n122377-zelenskiy-vspomnil-o-shaurme-vozle-metro-v-pozdravlenii-po-sluchau-dnya-kieva.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киев «гордым и суровым городом», который «не оставляет равнодушным».

Loading...

Так глава государства поздравил в Фейсбук киевлян с днем ​​города. Зеленский рассказал, что переехал в Киев в 2003 году.

По собственному опыту знаю, что у столицы особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным, — заявил он.

При этом глава государства считает, что у Киева есть уникальная черта — он не оставляет равнодушным.

Есть то, что делает Киев — Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки «недоразумения». У этого города не все идеально, но это делает Киев живым. Не декоративным, а настоящим. За это мы его и любим, — написал Зеленский.

Он также вспомнил, что в Киеве нашлось место для студии «Квартал 95», в столице его дочь пошла в первый класс и родился сын.

В сердце этого города рождается свобода. Киев, я люблю тебя! — подытожил президент.

Напомним, 25 мая Владимир Зеленский посетил концерт «Лиги смеха» и вышел на сцену.