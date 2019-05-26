В Голландии судья засчитал гол, который случайно забил в ворота одной из команд, скриншот видео

https://racurs.ua/n122376-v-gollandii-sudya-zaschital-gol-kotoryy-sluchayno-zabil-v-vorota-odnoy-iz-komand-video.html

Ракурс

Курьезный момент произошел в матче заключительного тура четвертого дивизиона чемпионата Голландии. Команда «Харкемасе Бойз» принимала «Хоек» и победила со счетом 4:2, но самым обсуждаемым моментом матча стал один из голов «Хоека». Его в ворота хозяев забил главный арбитр встречи.

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В одной из атак гостей футболист «Хоека» прострелил вдоль линии ворот. Мяч срикошетил от защитника «Харкемасе Бойз», отскочил в судью, а от него залетел в ворота. Арбитр без колебаний указал на центр поля. Протесты хозяев не помогли.

Впрочем, «Харкемасе Бойз» победил в матче и получил право побороться за путевку в третий дивизион чемпионата Нидерландов.

«Ракурс» ранее сообщал, что депутатов британского парламента наказали за игру в футбол в зале заседаний.