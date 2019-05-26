На Эвересте за неделю погибли 10 альпинистов, фото — Инсайдер

https://racurs.ua/n122375-na-evereste-za-nedelu-pogibli-v-ocheredyah-na-voshojdenie-10-alpinistov.html

Ракурс

На самой высокой горе мира — Эвересте — за неделю погибли 10 альпинистов. В субботу, 25 мая, сообщили о смерти 44-летнего британца Робина Хейнса Фишера.

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Он погиб через 45 минут после восхождения на вершину Эвереста, сообщает BBC.

Власти Непала продали в этом сезоне рекордное количество лицензий на восхождение, что привело к толкотне и многодневному ожиданию на критических для жизни высотах. На прошлой неделе в очереди на восхождение и спуск умерли девять человек: альпинисты из Индии, Ирландии, Непала, Австрии и США.

Всего в Гималаях в этом весеннем сезоне погибли 20 человек. Это больше, чем за весь 2018 год. За право попробовать взойти на Эверест (Джомолунгму) каждый альпинист платит 11 тыс. долл. Непал продал весной этого года 381 лицензию.

Весенний сезон восхождения длится с марта по май, когда погода более теплая, а вероятность осадков, которые могут помешать альпинистам, ниже. Однако условия этого года были хуже, чем обычно. Покорителям вершины препятствовал сильный ветер, который сузил временные рамки для достижения вершины.

В прошлом году Эверест покорили 807 альпинистов.

В феврале Китай закрыл свой базовый лагерь на Эвересте из-за растущего количества мусора, который оставляют туристы.