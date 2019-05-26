На Евересті за тиждень загинули 10 альпіністів, фото — Інсайдер

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Ракурс

На найвищій вершині світу Евересті за тиждень загинули 10 альпіністів. У суботу, 25 травня, повідомили про смерть 44-річного британця Робіна Хейнса Фішера.

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Він загинув через 45 хвилин після сходження на вершину Евересту, повідомляє BBC.

Влада Непалу продала в цьому сезоні рекордну кількість ліцензій на сходження, що призвело до штовханини і багатоденного очікування на критичних для життя висотах. Минулого тижня у чергах на сходження і спуск померли дев’ятеро осіб: альпіністи з Індії, Ірландії, Непалу, Австрії та США.

Всього в Гімалаях в цьому весняному сезоні загинули 20 осіб. Це більше, ніж за увесь 2018 рік. За право спробувати зійти на Еверест (Джомолунгму) кожен альпініст платить 11 тис. дол. Непал продав навесні цього року 381 ліцензію.

Весняний сезон сходження триває з березня по травень, коли погода є більш теплою, а ймовірність опадів, які можуть завадити альпіністам, нижча. Проте умови цього року були гіршими, ніж зазвичай. Підкорювачам вершини докучав сильний вітер, який звузив часові рамки для досягнення вершини.

Торік Еверест підкорили 807 альпіністів.

У лютому Китай закрив свій базовий табір на Евересті через зростаючу кількість сміття, котре залишають туристи.