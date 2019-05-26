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Ракурс
У Голландії суддя зарахував гол, який випадково забив у ворота однієї з команд, скріншот відео

У Голландії суддя зарахував гол, який випадково забив у ворота однієї з команд (ВІДЕО)

26 тра 2019, 12:14
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Курйозний момент стався в матчі заключного туру четвертого дивізіону чемпіонату Голландії. Команда «Харкемасе Бойз» приймала «Хоєк» і перемогла з рахунком 4:2, але найбільш обговорюваним моментом матчу став один з голів «Хоєка». Його у ворота господарів забив головний арбітр зустрічі.

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В одній з атак гостей футболіст «Хоєка» прострілив уздовж лінії воріт. М’яч зрикошетив від захисника «Харкемасе Бойз», відскочив в суддю, а від нього залетів у ворота. Арбітр без вагань показав на центр поля. Протести господарів не допомогли.

Утім, «Харкемасе Бойз» переміг в матчі і дістав право поборотися за путівку в третій дивізіон чемпіонату Нідерландів.

«Ракурс» раніше повідомляв, що депутатів британського парламенту покарали за гру в футбол в залі засідань.

Джерело: Ракурс


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