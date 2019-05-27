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Бунт заключенных произошел в одесской колонии. Фото: Думская
Беспорядки вспыхнули в колонии Одессы: СМИ сообщают о заложниках и массовом побеге заключенных (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n122409-besporyadki-vspyhnuli-v-kolonii-odessy-smi-soobschaut-o-jertvah-zalojnikah-i-massovom-pobege.htmlРакурс
Бунт заключенных произошел 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе.
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В результате беспорядков вспыхнуло здание пенитенциарного учреждения, которое расположено на Люстдорфской дороге. Очевидцы утверждают, что из колонии сбежали не менее 15 заключенных. Все они исчезли в частном секторе областного центра. Есть информация о взятии заложников. Об этом сообщает «Думская».
По предварительной информации, заключенные начали бунтовать из-за плохих условий содержания. Более сотни заключенных забаррикадировалась внутри колонии. К учреждению прибыли значительные силы Национальной полиции и Национальной гвардии.
Издание пишет, что правоохранители задержали нескольких человек, которые пришли к колонии поддержать узников. Сейчас полицейский спецназ пытается подавить бунт.
Напомним, в декабре 2018 года в Херсоне из «Северной исправительной колонии (№ 90)» сбежал 28-летний заключенный. В области объявляли оперативный план «Сирена», чтобы задержать беглеца.
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