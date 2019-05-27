Бунт заключенных произошел в одесской колонии. Фото: Думская

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Бунт заключенных произошел 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе.

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В результате беспорядков вспыхнуло здание пенитенциарного учреждения, которое расположено на Люстдорфской дороге. Очевидцы утверждают, что из колонии сбежали не менее 15 заключенных. Все они исчезли в частном секторе областного центра. Есть информация о взятии заложников. Об этом сообщает «Думская».

По предварительной информации, заключенные начали бунтовать из-за плохих условий содержания. Более сотни заключенных забаррикадировалась внутри колонии. К учреждению прибыли значительные силы Национальной полиции и Национальной гвардии.

Издание пишет, что правоохранители задержали нескольких человек, которые пришли к колонии поддержать узников. Сейчас полицейский спецназ пытается подавить бунт.

Напомним, в декабре 2018 года в Херсоне из «Северной исправительной колонии (№ 90)» сбежал 28-летний заключенный. В области объявляли оперативный план «Сирена», чтобы задержать беглеца.