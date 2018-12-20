Вторая попытка побега для 28-летнего заключенного оказалась удачной, фото: News.vse42

https://racurs.ua/n115897-na-hersonschine-iz-ispravitelnoy-kolonii-sbejal-zakluchennyy-perevedennyy-tuda-za-neudachnuu.html

Racurs.ua

В Херсоне из «Северной исправительной колонии (№ 90)» убежал 28-летний заключенный.

Инцидент произошел сегодня ночью. По информации источников агентства «Укринформ», беглец смог перебраться через забор пенитенциарного заведения.

Охранник колонии пытался помешать бегству, осуществив предупредительный выстрел.

Отмечается, что этот заключенный недавно уже совершал попытку побега. Тогда его задержали и перевели в херсонскую колонию, где он находился на двухнедельном карантине.

Однако уже спустя неделю мужчина совершил повторную попытку побега, которая оказалась удачной.

В области объявлено оперативный план «Сирена». Правоохранители обращаются ко всем, кому известно о местонахождении осужденного, сообщить об этом полиции.

За первую попытку побега заключенный уже получал дополнительный срок заключения, теперь ему грозит еще один дополнительный срок — уже за успешный побег.

Напомним, летом из Южной исправительной колонии № 51 в Одессе сбежали трое заключенных. Двух из них правоохранители поймали в тот же день, третьего — спустя несколько дней возле одного из контрольно-пропускных пунктов.