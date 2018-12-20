Друга спроба втечі для 28-річного ув’язненого виявилася вдалою, фото: News.vse42

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У Херсоні з «Північної виправної колонії (№ 90)» втік 28-річний в’язень.

Інцидент стався сьогодні вночі. За інформацією джерел агентства «Укрінформ», втікач зміг перебратися через паркан пенітенціарного закладу.

Охоронець колонії намагався завадити втечі, здійснивши попереджувальний постріл.

Зазначається, що цей в’язень нещодавно вже здійснював спробу втечі. Тоді його затримали й перевели до херсонської колонії, де він перебував на двотижневому карантині.

Проте вже за тиждень чоловік здійснив повторну спробу втечі, яка виявилася вдалою.

В області оголошено оперативний план «Сирена». Правоохоронці звертаються до всіх, кому відомо про місце перебування засудженого, повідомити про це поліції.

За першу спробу втечі ув’язнений вже отримував додатковий термін ув’язнення, тепер йому загрожує ще один додатковий строк — вже за успішну втечу.

Нагадаємо, влітку з Південної виправної колонії № 51 в Одесі втекли троє ув’язнених. Двох з них правоохоронці спіймали того ж дня, третього — через кілька днів біля одного з контрольно-пропускних пунктів.