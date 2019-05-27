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Ракурс
Логотип партии «Слуга народа», фото: «Цезор.нет»

«Участник партии»: в «Слуге народа» рассказали об особенностях своей избирательной кампании (ВИДЕО)

27 мая 2019, 12:23
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В партии «Слуга народа» рассказали об особенностях своей избирательной кампании на внеочередных выборах в парламент.

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Мы обновили наш фирменный стиль. Это позволит нам вести активную коммуникацию, на что мы и будем дальше ставить наш акцент в избирательной кампании в диджитале, в интернет-среде, — заявил руководитель диджитал-направления партии «Слуга народа» Михаил Федоров в ходе сегодняшнего брифинга.

По его словам во время подбора кандидатов от партии на мажоритарных округах будут проверять на безопасность и профессиональные качества, а также на «личностные качества» с помощью профессиональных HR-агентств.

Нам с этими людьми нужно работать и важно, чтобы они были в одной ценностной системе координат вместе с нами, — отмечает Федоров.

По словам Федорова, через несколько дней, ориентировочно в среду или четверг, будет объявлена дата анонса сайта политсилы, на котором каждый, кто хочет стать кандидатом от партии, сможет подать заявку и заполнить расширенную анкету, прикрепив соответствующие документы. Дальше, отмечает руководитель диджитал-направления, эту заявку будет рассматривать команда политсилы и подключенные к этому процессу HR-агентства.

Кроме того, отмечает Федоров, у всех желающих также появится возможность участвовать в деятельности партии.

Мы вводим новое понятие, которое называется «участник партии», — сообщил Федоров.

По его словам, каждый, кто хочет помогать политсиле, может выбрать для себя статус волонтера, стать наблюдателем или членом комиссии, подобно тому, как это было во время президентской кампании

Кандидат, который потенциально не готов сейчас идти на мажоритарку, но в дальнейшем планирует заниматься политической деятельностью, также может оставить заявление и присоединиться к нашей команде. Мы планируем делать крупный образовательный блок для таких людей и в целом развивать политическую культуру в нашей стране, — сказал Федоров.

Напомним, партию «Слуга народа» возглавил Дмитрий Разумков.

Источник: Ракурс


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