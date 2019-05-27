Логотип партії «Слуга народу», фото: «Цезор.нет»

https://racurs.ua/ua/n122408-uchasnyk-partiyi-v-sluzi-narodu-rozpovily-pro-osoblyvosti-svoieyi-vyborchoyi-kampaniyi-video.html

Ракурс

У партії «Слуга народу» розповіли про особливості своєї виборчої кампанії на позачергових виборах до парламенту.

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Ми оновили наш фірмовий стиль. Це дозволить нам вести активну комунікацію, на що ми й будемо далі ставити наш акцент у виборчій кампанії в діджіталі, в інтернет-середовищі, — заявив керівник диджитал-напрямку партії «Слуга народу» Михайло Федоров під час сьогоднішнього брифінгу.

За його словами, під час підбору кандидатів від партії на мажоритарних округах будуть перевіряти на безпеку та професійні якості, а також на «особистісні якості» за допомогою професійних HR-агентств.

Нам з цими людьми потрібно працювати і важливо, щоб вони були в одній цінностній системі координат разом із нами, — наголошує Федоров.

За словами Федорова, через кілька днів, орієнтовно в середу чи четвер, буде оголошено дату анонсу сайту політсили, на котрому кожен, хто хоче стати кандидатом від партії, зможе подати заявку і заповнити розширену анкету, прикріпивши відповідні документи. Далі, зазначає керівник диджитал-напрямку, цю заявку розглядатиме команда політсили та підключені до цього процесу HR-агентства.

Крім того, зазначає Федоров, у всіх охочих також з’явиться можливість брати участь у діяльності партії.

Ми вводимо нове поняття, яке називається «учасник партії», — повідомив Федоров.

За його словами, кожен, хто хоче допомагати політсилі, може обрати для себе статус волонтера, стати спостерігачем чи членом комісії, подібно до того, як це було під час президентської кампанії

Кандидат, який потенційно не готовий зараз йти на мажоритарку, але в подальшому планує займатися політичною діяльністю, також може залишити заяву й приєднатися до нашої команди. Ми плануємо робити великий освітній блок для таких людей і загалом розвивати політичну культуру в нашій країні, — зазначив Федоров.

Нагадаємо, партію «Слуга народу» очолив Дмитро Разумков.