Дмитро Разумков очолив партію «Слуга народу». Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n122405-partiu-sluga-narodu-ocholyv-politkonsultant-prezydenta-zelenskogo.html

Ракурс

Партію «Слуга народу» очолив речник передвиборного штабу та політконсультант Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

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Керівником виборчого штабу призначений Олександр Корнієнко. Про це Разумков заявив 27 травня на прес-конференції партії «Слуга народу», присвяченій старту виборчої кампанії.

Булі здійснені зміни у керівництві партії. Іван Баканов у зв’язку із тим, що він пішов на державну службу, не міг обіймати надалі цю посаду. Партія довірила виконувати ці функції мені, — зазначив він.

Керівник виборчого штабу політичної партії Олександр Корнієнко заявив, що лідерів партії та програму затвердять на з’їзді партії «Слуга народу», який орієнтовно відбудеться 8 червня й триватиме у два етапи. Очікується, що на цьому з’їзді представлять усіх кандидатів по 199 мажоритарним округам та список із 225 осіб. Крім того, того дня планують презентувати програму політичної сили та її ідеологічні засади.

Наші опоненти, старі політики, стверджуватимуть, що крім них немає кому керувати країною. Особливо це стосується мажоритарних округів, де залишилось багато супердосвідчених господарників, які при владі не один рік, — зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, 24 травня в Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради, які призначені на 21 липня цього року. Указ про розпуск Верховної Ради президентом вже був оприлюднений. У Центральній виборчій комісії зазначили, що до виборів вже готові.

Результати соцопитування показали, що у Верховну Раду України можуть пройти партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа — за життя», БПП «Солідарність» та «Батьківщина».