Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа». Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n122405-partiu-sluga-naroda-vozglavil-politkonsultant-prezidenta-zelenskogo.html

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Партию «Слуга народа» возглавил спикер предвыборного штаба и политконсультант Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

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Руководителем избирательного штаба назначен Александр Корниенко. Об этом Разумков заявил 27 мая на пресс-конференции партии «Слуга народа», посвященной старту избирательной кампании.

Были осуществлены изменения в руководстве партии. Иван Баканов в связи с тем, что он пошел на государственную службу, не мог занимать в дальнейшем эту должность. Партия доверила выполнять эти функции мне, — отметил он.

Руководитель избирательного штаба политической партии Александр Корниенко заявил, что лидеров партии и программу утвердят на съезде партии «Слуга народа», который ориентировочно состоится 8 июня и продлится в два этапа. Ожидается, что на этом съезде представят всех кандидатов по 199 мажоритарным округам и список из 225 кандидатов. Кроме того, в тот день планируют презентовать программу политической силы и ее идеологические основы.

Наши оппоненты, старые политики, будут утверждать, что кроме них некому руководить страной. Особенно это касается мажоритарных округов, где осталось много суперопытных хозяйственников, которые при власти не один год, — отметил Корниенко.

Напомним, 24 мая в Украине стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля этого года. Указ о роспуске Верховной Рады президентом уже был обнародован. В Центральной избирательной комиссии отметили, что к выборам уже готовы.

Результаты соцопроса показали, что в Верховную Раду Украины могут пройти партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», БПП «Солидарность» и «Батькивщина».