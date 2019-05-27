Геращенко предложила адвоката задержанным во время пикета в Ровно, фото — flickr.com

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Ракурс

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предложила помощь адвоката жителям Ровно, которых 25 мая задержала полиция во время пикета с требованием импичмента президента Владимира Зеленского.

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Об этом Геращенко сегодня рассказала на согласительном совете в парламенте.

Мы понимаем, что правоохранители очень любят новоизбранного президента. Но призываю любить его без извращений и перевозбуждения, — заявила первый вице-спикер и напомнила, что подобные задержания практикуются в РФ.

Кроме того, Геращенко призвала нардепов как можно скорее приступить к рассмотрению изменений в админкодексе. Речь идет о законопроекте № 10081, который внесли в Раду в феврале 2019 года — «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека в деле „Веренцов против Украины“ и „Шмушкович против Украины“».

Он подготовлен в связи с необходимостью выполнения решений Европейского суда по правам человека об отмене административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

Законопроект предлагает исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях ст. 185−1 «Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций» и ст. 185−2 «Создание условий для организации и проведения с нарушением установленного порядка собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций».

Напомним, что во время инцидента в Ровно правоохранители имели претензии к двум гражданам, которые держали плакаты с призывами к импичменту Зеленского. Позже полиция Ровно начала служебную проверку в отношении правоохранителей, которые задерживали участников пикета, а президент призвал полицию к сдержанности.