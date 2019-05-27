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Ракурс
Партия "Слуга народа"

Партия «Слуга народа» хочет сформировать коалицию в Верховной Раде из одной политсилы

27 мая 2019, 12:13
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Партия «Слуга народа» надеется на то, что ей удастся сформировать коалицию в Верховной Раде из одной политической силы, то есть своей. Об этом сегодня заявил руководитель избирательного штаба Александр Корниенко на пресс-конференции, посвященной старту избирательной кампании.

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Мы не планируем ни к кому обращаться за помощью в создании коалиции, — отметил Корниенко. — Программа-максимум — сформировать коалицию лишь из одной политической силы.

Корниенко добавил, что это мечта, но «1 января тоже многих обвиняли в чрезмерной мечтательности».

В свою очередь советник президента, глава партии Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос о том, с кем могла бы объединиться партия «Слуга народа» в парламенте, отметил, что сейчас создавать коалицию не с кем. В партии надеются, что в Верховную Раду пройдут новые политические силы. Он подчеркнул, что для создания коалиции необходимо, чтобы другие партии, которые в нее войдут, разделяли ценности партии «Слуга народа», причем не только на бумаге.

Что касается идеологии партии, которой недавно было объявлено либертарианство, то, по словам Корниенко, важны не слова, которые мало волнуют рядового гражданина, а реальные действия.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что партию «Слуга народа» возглавил политконсультант президента Зеленского Дмитрий Разумков. Лидеров партии и программу утвердят на съезде партии, который состоится 8 июня.

Источник: Ракурс


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