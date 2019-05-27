Партія “Слуга народу”

https://racurs.ua/ua/n122406-partiya-sluga-narodu-hoche-sformuvaty-koaliciu-u-verhovniy-radi-z-odniieyi-politsyly.html

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Партія «Слуга народу» сподівається на те, що їй вдасться сформувати коаліцію у Верховній Раді з однієї політичної сили, тобто своєї. Про це сьогодні заявив керівник виборчого штабу Олександр Корнієнко на прес-конференції, присвяченій старту виборчої кампанії.

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Ми не плануємо ні до кого звертатися по допомогу щодо створення коаліції, — зазначив Корнієнко. — Програма-максимум — сформувати коаліцію лише з одної політичної сили.

Корнієнко додав, що це є мрією, але «1 січня теж багато кого звинувачували в надмірній мрійності».

У свою чергу радник президента, голова партії Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання про те, з ким могла б об'єднатися партія «Слуга народу» у парламенті, зазначив, що наразі створювати коаліцію немає з ким. У партії сподіваються, що до Верховної Ради пройдуть нові політичні сили. Він підкреслив, що для створення коаліції необхідно, щоб інші партії, які до неї увійдуть, поділяли цінності партії «Слуга народу», причому не тільки на папері.

Щодо ідеології партії, якою нещодавно було оголошено лібертаріанство, то, за словами Корнієнка, важливими є не слова, які мало турбують пересічного громадянина, а реальні дії.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що партію «Слуга народу» очолив політконсультант президента Зеленського Дмитро Разумков. Лідерів партії та програму затвердять на з’їзді партії, який відбудеться 8 червня.