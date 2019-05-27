Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Партія “Слуга народу”

Партія «Слуга народу» хоче сформувати коаліцію у Верховній Раді з однієї політсили

27 тра 2019, 12:13
999

Партія «Слуга народу» сподівається на те, що їй вдасться сформувати коаліцію у Верховній Раді з однієї політичної сили, тобто своєї. Про це сьогодні заявив керівник виборчого штабу Олександр Корнієнко на прес-конференції, присвяченій старту виборчої кампанії.

Loading...

Ми не плануємо ні до кого звертатися по допомогу щодо створення коаліції, — зазначив Корнієнко. — Програма-максимум — сформувати коаліцію лише з одної політичної сили.

Корнієнко додав, що це є мрією, але «1 січня теж багато кого звинувачували в надмірній мрійності».

У свою чергу радник президента, голова партії Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання про те, з ким могла б об'єднатися партія «Слуга народу» у парламенті, зазначив, що наразі створювати коаліцію немає з ким. У партії сподіваються, що до Верховної Ради пройдуть нові політичні сили. Він підкреслив, що для створення коаліції необхідно, щоб інші партії, які до неї увійдуть, поділяли цінності партії «Слуга народу», причому не тільки на папері.

Щодо ідеології партії, якою нещодавно було оголошено лібертаріанство, то, за словами Корнієнка, важливими є не слова, які мало турбують пересічного громадянина, а реальні дії.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що партію «Слуга народу» очолив політконсультант президента Зеленського Дмитро Разумков. Лідерів партії та програму затвердять на з’їзді партії, який відбудеться 8 червня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Бунт в одеській колонії: п’ятьох порушників режиму вивезли, заручники звільнені

З Південної виправної колонії № 51 в Одесі, де сьогодні стався бунт ув’язнених, вивезли п’ятьох порушників режиму. Заручників звільнено, ситуація перебуває під контролем правоохоронців

Новини України
14:45

«Учасник партії»: в «Слузі народу» розповіли про особливості своєї виборчої кампанії (ВІДЕО)

Сьогодні під час брифінгу представників партії «Слуга народу» стали відомі особливості виборчої кампанії цієї політсили на цьогорічних позачергових виборах до парламенту

Новини України
12:23
Новини партнерів
Загрузка...