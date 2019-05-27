Геращенко запропонувала адвоката затриманим під час пікету у Рівному, фото — flickr.com

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Ракурс

Перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко запропонувала допомогу адвоката мешканцям Рівного, яких 25 травня затримала поліція під час пікету з вимогою імпічменту президента Володимира Зеленського.

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Про це Геращенко сьогодні розповіла на погоджувальній раді в парламенті.

Ми розуміємо, що правоохоронці дуже люблять новообраного президента. Але закликаю любити його без збочень і перезбудження, — заявила перший віце-спікер і нагадалf, що подібні затримання практикуються в РФ.

Крім того, Геращенко закликала нардепів якомога швидше приступити до розгляду змін до адмінкодексу, які б виключали інциденти на кшталт рівненського. Йдеться про законопроект № 10081, який внесли у Раду в лютому 2019 року — «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах „Вєренцов проти України“ та „Шмушкович проти України“».

Його підготовлено у зв’язку з необхідністю виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо виключення адміністративної відповідальності за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Законопроект пропонує виключити з Кодексу України про адміністративні правопорушення ст. 185−1 «Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій» та ст. 185−2 «Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій».

Нагадаємо, що під час інциденту в Рівному правоохоронці мали претензії до двох громадян, які тримали плакати із закликами до імпічменту Зеленського. Пізніше поліція Рівного розпочала службову перевірку щодо правоохоронців, які затримували учасників пікету, а президент закликав поліцію до стриманості.