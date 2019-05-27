Бунт в’язнів стався в одеській колонії. Фото: Думська

https://racurs.ua/ua/n122409-zavorushennya-spalahnuly-v-koloniyi-odesy-zmi-povidomlyaut-pro-jertv-zaruchnykiv-ta-masovu.html

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Бунт ув’язнених стався 27 травня в Південній виправній колонії загального режиму № 51 в Одесі.

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Внаслідок заворушень спалахнула будівля пенітенціарної установи, що розташована на Люстдорфській дорозі. Очевидці стверджують, що з колонії втекли не менше 15 ув’язнених. Всі вони зникли в приватному секторі обласного центру. Є інформація про взяття заручників. Про це повідомляє «Думська».

За попередньою інформацією, ув’язнені почали бунтувати через погані умови утримання. Понад сотня в’язнів забарикадувалася всередині колонії. До установи прибули значні сили Національної поліції та Національної гвардії.

Видання пише, що правоохоронці затримали кількох осіб, які прийшли до колонії підтримати в’язнів. Наразі поліцейський спецназ намагається припинити бунт.

Нагадаємо, у грудні 2018 року в Херсоні з «Північної виправної колонії (№ 90)» втік 28-річний в’язень. В області оголошували оперативний план «Сирена», щоб затримати втікача.