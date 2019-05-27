Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Бунт в’язнів стався в одеській колонії. Фото: Думська

Заворушення спалахнули в колонії Одеси: ЗМІ повідомляють про заручників та масову втечу в’язнів (ФОТО, ВІДЕО)

27 тра 2019, 12:28
999

Бунт ув’язнених стався 27 травня в Південній виправній колонії загального режиму № 51 в Одесі.

Loading...

Внаслідок заворушень спалахнула будівля пенітенціарної установи, що розташована на Люстдорфській дорозі. Очевидці стверджують, що з колонії втекли не менше 15 ув’язнених. Всі вони зникли в приватному секторі обласного центру. Є інформація про взяття заручників. Про це повідомляє «Думська».

За попередньою інформацією, ув’язнені почали бунтувати через погані умови утримання. Понад сотня в’язнів забарикадувалася всередині колонії. До установи прибули значні сили Національної поліції та Національної гвардії.

Видання пише, що правоохоронці затримали кількох осіб, які прийшли до колонії підтримати в’язнів. Наразі поліцейський спецназ намагається припинити бунт.

Бунт в’язнів стався в одеській колонії. Фото: Думська

Бунт в’язнів стався в одеській колонії. Фото: Думська

Бунт в’язнів стався в одеській колонії. Фото: Думська

Нагадаємо, у грудні 2018 року в Херсоні з «Північної виправної колонії (№ 90)» втік 28-річний в’язень. В області оголошували оперативний план «Сирена», щоб затримати втікача.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Бунт в одеській колонії: п’ятьох порушників режиму вивезли, заручники звільнені

З Південної виправної колонії № 51 в Одесі, де сьогодні стався бунт ув’язнених, вивезли п’ятьох порушників режиму. Заручників звільнено, ситуація перебуває під контролем правоохоронців

Новини України
14:45

«Учасник партії»: в «Слузі народу» розповіли про особливості своєї виборчої кампанії (ВІДЕО)

Сьогодні під час брифінгу представників партії «Слуга народу» стали відомі особливості виборчої кампанії цієї політсили на цьогорічних позачергових виборах до парламенту

Новини України
12:23
Новини партнерів
Загрузка...