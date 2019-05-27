Парубій розповів про найближчі плани Ради, фото — flickr.com

https://racurs.ua/ua/n122410-impichment-prezydenta-i-vidkryti-spysky-parubiy-rozpoviv-pro-nayblyjchi-plany-rady-video.html

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Спікер Ради Андрій Парубій дав доручення голові Комітету з питань правової політики та правосуддя негайно підготувати до розгляду у другому читанні Виборчий кодекс, щоб з наступного пленарного тижня його міг розглянути парламент.

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Парубій відзначив, що у ньому будуть міститися тези про відкриті списки партій. Про це він повідомив сьогодні на погоджувальній раді парламенту. Крім того, Рада має намір розглянути закон про імпічмент президента.

Йдеться про законопроект № 1098 про тимчасові слідчі комісії. ТСК і відкриті списки — це зобов’язання нашого парламенту , — заявив Парубій і дав відповідне доручення Комітету з питань регламенту та організаційної роботи Верховної Ради.

Розгляд закону про тимчасові слідчі комісії може розпочатися вже 30 травня.

У вівторок, 28 травня, пленарний тиждень розпочнеться із завершення розгляду проекту закону № 6447 «Про внесення зміни до ст. 26 Закону України „Про виконавче провадження“ щодо звільнення органів місцевого самоврядування від сплати авансового внеску для проведення виконавчих дій».

Парубій на погоджувальній раді звернув увагу на те, що під час консультацій з президентом Володимиром Зеленським голів парламентських груп і фракцій не було досягнуто домовленості про внесення змін до законодавства щодо проведення виборів до Верховної Ради за закритими партійними списками. Він повідомив, що вимагав ведення стенограми і відеозапису під час зустрічі і «ніякого компромісу, ні, тим більше, консенсусу, не було досягнуто щодо закритих списків».

Голова парламенту звернувся з проханням надалі не дискредитувати найвищий законодавчий орган України і голів фракцій, а також з вимогою оприлюднити стенограму консультацій.

Я дав ще тиждень тому офіційний запит, щоб ця стенограма була передана усім учасникам зустрічі, адже ми обговорювали не приватні моменти — це проходили консультації передбачені Конституцією, — заявив Парубій.

Нагадаємо, що Рада розгляне відставку Володимира Гройсмана у четвер, 30 травня.