Бунт в колонии Одессы. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n122413-bunt-v-odesskoy-kolonii-postradali-chetyre-turemschika-policiya-vedet-peregovory-s-zakluchennymi.html

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Беспорядки в колонии Одессы привели к травмам четырех работников пенитенциарного учреждения.

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Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Погибших в результате бунта нет. На месте происшествия создан штаб в составе представителей различных силовых структур. Сейчас ситуация полностью контролируемая правоохранителями. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 392 (действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины. Ожидается, что следователи начнут работать после того, как спасатели погасят автомобиль, что загорелся в результате бунта.

Издание «Думская» опровергло ранее опубликованную информацию о том, что в результате бунта сбежали 15 заключенных. Также ложной оказалась информация о захвате заложников. Причиной бунта стало недовольство узников качеством питания.

Тем временем в YouTube появилось видео изнутри охваченной бунтом колонии. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе произошли беспорядки. Местные СМИ сообщали, что из колонии сбежали не менее 15 заключенных, которые исчезли в частном секторе областного центра.