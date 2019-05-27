Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Головні новини 27 травня: партія Зеленського йде на вибори, бунт в колонії Одеси і позови до президента, фото — "РБК Україна"

Головні новини 27 травня: «Слуга народу» йде на вибори, бунт в колонії Одеси і позови до президента

27 тра 2019, 18:11
999

Головними новинами 27 травня стали бунт в колонії Одеси, прес-конференція нових лідерів партії «Слуга народу» і позови до президента Володимира Зеленського, у яких оскаржуються його перші укази.

Loading...

Сьогодні в Києві відбулася прес-конференція нових лідерів партії «Слуга народу». Пропрезидентську політичну силу очолив політконсультант Зеленського Дмитро Разумков. Партійці розповіли про особливості своєї виборчої кампанії і заявили, що хочуть сформувати коаліцію у Верховній Раді з однієї політсили, тобто перемогти на виборах із великим відривом.

У виправній колонії в Одесі стався бунт. Засуджені захопили шістьох заручників — трьох медпрацівників та трьох охоронців колонії. Поліція вважає, що бунт у Південній виправній колонії № 51 в Одесі стався за наказом «злодіїв у законі».

Володимир Горковенко, звільнений нещодавнім указом нового президента України Володимира Зеленського з посади члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, подав до суду на главу держави. Горковенко вимагає визнати дії Зеленського протиправними.

Крім того, у Верховному суді оскаржено призначення глави Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини 27 травня: «Слуга народу» йде на вибори, бунт в колонії Одеси і позови до президента

Головними новинами 27 травня стали бунт в колонії Одеси, прес-конференція нових лідерів партії «Слуга народу» і позови до президента Володимира Зеленського, у яких оскаржуються його перші укази

Новини України
18:11
Новини партнерів
Загрузка...