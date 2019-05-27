Головні новини 27 травня: партія Зеленського йде на вибори, бунт в колонії Одеси і позови до президента, фото — "РБК Україна"

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Головними новинами 27 травня стали бунт в колонії Одеси, прес-конференція нових лідерів партії «Слуга народу» і позови до президента Володимира Зеленського, у яких оскаржуються його перші укази.

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Сьогодні в Києві відбулася прес-конференція нових лідерів партії «Слуга народу». Пропрезидентську політичну силу очолив політконсультант Зеленського Дмитро Разумков. Партійці розповіли про особливості своєї виборчої кампанії і заявили, що хочуть сформувати коаліцію у Верховній Раді з однієї політсили, тобто перемогти на виборах із великим відривом.

У виправній колонії в Одесі стався бунт. Засуджені захопили шістьох заручників — трьох медпрацівників та трьох охоронців колонії. Поліція вважає, що бунт у Південній виправній колонії № 51 в Одесі стався за наказом «злодіїв у законі».

Володимир Горковенко, звільнений нещодавнім указом нового президента України Володимира Зеленського з посади члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, подав до суду на главу держави. Горковенко вимагає визнати дії Зеленського протиправними.

Крім того, у Верховному суді оскаржено призначення глави Адміністрації президента України Андрія Богдана.