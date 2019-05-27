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Сьогодні в Південній виправній колонії №51 в Одесі спалахнув бунт, фото: 112.ua

Бунт в одеській колонії: п’ятьох порушників режиму вивезли, заручники звільнені

27 тра 2019, 14:45
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П’ятьох порушників режиму вивезли з Південної виправної колонії № 51 в Одесі, де сьогодні спалахнула пожежа та стався бунт ув’язнених.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила український омбудсмен Людмила Денісова з посиланням на свого представника в південних областях Олександра Остапенка.

За словами Денісової, за попередньою інформацією, причиною бунту стали обшуки, котрі проводили в засуджених.

Під час інциденту були захоплені заручники — троє медпрацівників та троє охоронців, котрі перебували в локальних зонах колонії. Наразі заручників вже звільнено, ситуація перебуває під контролем правоохоронців, ув’язнені розійшлися по локальних секторах.

Денісова зазначає, що інформація про втікачів або вбитих під час бунту, котра раніше потрапила до ЗМІ, не підтверджується.

Зазначається, що пожежу в господарських приміщеннях колонії вже локалізували.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що з колонії під час бунту втекли 15 ув’язнених. Також і інтернеті з’явилося відео, зняте всередині охопленої бунтом колонії.

Джерело: Ракурс


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999

Бунт в одеській колонії: п’ятьох порушників режиму вивезли, заручники звільнені

З Південної виправної колонії № 51 в Одесі, де сьогодні стався бунт ув’язнених, вивезли п’ятьох порушників режиму. Заручників звільнено, ситуація перебуває під контролем правоохоронців

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