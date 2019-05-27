Сегодня в Южной исправительной колонии №51 в Одессе вспыхнул бунт, фото: 112.ua

https://racurs.ua/n122417-bunt-v-odesskoy-kolonii-pyat-narushiteley-rejima-vyvezli-zalojniki-osvobojdeny.html

Ракурс

Пятерых нарушителей режима вывезли из Южной исправительной колонии № 51 в Одессе, где сегодня вспыхнул пожар и произошел бунт заключенных.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на своего представителя в южных областях Александра Остапенко.

По словам Денисовой, по предварительной информации, причиной бунта стали обыски, которые проводили у осужденных.

Во время инцидента были захвачены заложники — трое медработников и трое охранников, которые находились в локальных зонах колонии. Сейчас заложников уже освободили, ситуация находится под контролем правоохранителей, заключенные разошлись по локальным секторам.

Денисова отмечает, что информация о сбежавших или убитых во время бунта, которая ранее попала в СМИ, не подтверждается.

Отмечается, что пожар в хозяйственных помещениях колонии уже локализовали.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что из колонии во время бунта сбежали 15 заключенных. Также и интернете появилось видео, снятое внутри охваченной бунтом колонии.