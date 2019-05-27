У «Нафтогазі» обіцяють знизити ціну на газ для бізнесу. Фото: pravlife.org

https://racurs.ua/ua/n122416-naftogaz-znyzyt-ciny-na-gaz-dlya-promyslovyh-spojyvachiv.html

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НАК «Нафтогаз» у червні 2019 року знизить ціну на газ для промислових споживачів майже на 8%.

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Падіння ціни на газ пов’язане з тим, що блакитне паливо дешевшає на міжнародному ринку. Про це 27 травня повідомив глава компанії Андрій Коболєв на власній сторінці у Facebook.

Згідно з рішенням уряду, ціна «Нафтогазу» для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє наступного місяця. Відтак, у липні «Нафтогаз» відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Коболєва, 1 тис. куб. м коштуватиме 5 тис. 803 грн. Ця ціна не враховує податок на додану вартість, транспортування та розподіл.

Нагадаємо, в команді президента Володимира Зеленського заявляли, що ціна на газ в Україні в наступні декілька місяців не підвищуватиметься, оскільки цей пункт меморандуму Міжнародного валютного фонду вже виконано. На Банковій не бачать підстав для зростання тарифів у найближчі кілька місяців, але й не повідомляють про те, чи знизить нова влада тарифи на газ для населення.

Раніше повідомлялося, що глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада вивчатиме можливі шляхи зменшення тарифів на газ, на цю тему проводилися консультації з багатьма фахівцями.