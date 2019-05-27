В «Нафтогазе» обещают снизить цену на газ для бизнеса. Фото: pravlife.org

https://racurs.ua/n122416-naftogaz-snizit-ceny-na-gaz-dlya-promyshlennyh-potrebiteley.html

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НАК «Нафтогаз» в июне 2019 года снизит цену на газ для промышленных потребителей почти на 8%.

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Падение цены на газ связано с тем, что голубое топливо дешевеет на международном рынке. Об этом 27 мая сообщил глава компании Андрей Коболев на собственной странице в Facebook.

Согласно решению правительства, цена «Нафтогаза» для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, которая действует в следующем месяце. Следовательно, в июле «Нафтогаз» будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле, — говорится в сообщении.

По информации Коболева, 1 тыс. куб. м будет стоить 5 тыс. 803 грн. Эта цена не учитывает налог на добавленную стоимость, транспортировку и распределение.

Напомним, в команде президента Владимира Зеленского заявляли, что цена на газ в Украине в следующие несколько месяцев не будет повышаться, поскольку этот пункт меморандума Международного валютного фонда уже выполнен. На Банковой не видят оснований для роста тарифов в ближайшие несколько месяцев, но и не сообщают о том, снизит ли новая власть тарифы на газ для населения.

Ранее сообщалось, что глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть будет изучать возможные пути уменьшения тарифов на газ, на эту тему проводились консультации со многими специалистами.