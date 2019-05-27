Призначення Богдана оскаржили у Верховному суді, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n122428-pryznachennya-bogdana-oskarjyly-u-verhovnomu-sudi.html

Ракурс

В Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду оскаржено призначення глави Адміністрації президента України Андрія Богдана.

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До суду надійшло дві позовні заяви про визнання протиправним та скасування указу президента України від 21 травня № 304/2019 «Про призначення А. Богдана Главою Адміністрації Президента України», повідомляє прес-служба Верховного суду.

Заяви подали до канцелярії Верховного суду 24 травня громадська організація «Громадський люстраційний комітет» і фізична особа. Справи зареєстровані за номерами 9901/283/19 і 9901/284/19.

Відповідно до процедури, впродовж п’яти днів з дня подання позовів буде винесено ухвали про наступні процесуальні дії.

Нагадаємо, що на сайті президента України 23 травня зареєстрували петицію про відставку Богдана. Автори звернення вважають, що Богдан не має права займати посаду глави Адміністрації президента України на підставі Закону України «Про очищення влади».