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Призначення Богдана оскаржили у Верховному суді, фото — Укрінформ

Призначення Богдана оскаржили у Верховному суді

27 тра 2019, 17:17
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В Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду оскаржено призначення глави Адміністрації президента України Андрія Богдана.

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До суду надійшло дві позовні заяви про визнання протиправним та скасування указу президента України від 21 травня № 304/2019 «Про призначення А. Богдана Главою Адміністрації Президента України», повідомляє прес-служба Верховного суду.

Заяви подали до канцелярії Верховного суду 24 травня громадська організація «Громадський люстраційний комітет» і фізична особа. Справи зареєстровані за номерами 9901/283/19 і 9901/284/19.

Відповідно до процедури, впродовж п’яти днів з дня подання позовів буде винесено ухвали про наступні процесуальні дії.

Нагадаємо, що на сайті президента України 23 травня зареєстрували петицію про відставку Богдана. Автори звернення вважають, що Богдан не має права займати посаду глави Адміністрації президента України на підставі Закону України «Про очищення влади».

У 2010 році і 2013−2014 роках Богдан працював на посаді урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики. Розпорядженням уряду 5 березня 2014 року його звільнили за власним бажанням. У петиції нагадується — в ч. 3 ст. 1 Закону України «Про очищення влади» вказується, що протягом 10 років (до 16.10.2024 року) посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у ст. 3 цього закону і особи, які не пройшли люстраційну перевірку.

Джерело: Ракурс


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