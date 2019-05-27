Портнов: Порошенко намагався узурпувати судову владу. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n122427-portnov-poroshenko-namagavsya-uzurpuvaty-sudovu-vladu.html

Ракурс

Андрій Портнов, який був заступником глави Адміністрації екс-президента втікача Віктора Януковича, подав до Державного бюро розслідувань (ДБР) вже четверту заяву щодо екс-президента Петра Порошенка.

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Цього разу Портнов звинувачує Порошенка у ймовірній узурпації судової влади. Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

За словами Портнова, Порошенко особисто вибрав двох членів Вищої ради правосуддя. Посилаючись на закони, Портнов заявив, що Порошенко підписав указ, який дозволив йому вибрати «своїх» людей, після того як комісія не змогла визначитися з остаточним рішенням.

Портнов стверджує, що він має ще десятки заяв, але зараз він хоче зайнятися підготовкою клопотань з попередніх чотирьох кримінальних проваджень.

Першу заяву в ДБР Портнов подав 20 травня — він звинуватив Порошенка в можливому скоєнні державної зради. Відомство почало попереднє розслідування.

Зазначимо, що правоохоронці також розслідують можливу державну зраду самого Портнова. Раніше його також звинувачували в причетності до розстрілів на Майдані, однак він зняв звинувачення через суд.

Посаду при Януковичі Портнов займав в 2011—2014 роках, а раніше (2005−2010 роки) був юристом команди Юлії Тимошенко.