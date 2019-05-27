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Ракурс
Портнов: Порошенко пытался узурпировать судебную власть. Фото: Reuters

Портнов: Порошенко пытался узурпировать судебную власть

27 мая 2019, 17:00
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Андрей Портнов, который был замглавы Администрации беглого экс-президента Виктора Януковича, подал в Государственное бюро расследований (ГБР) уже четвертое заявление в отношении экс-президента Петра Порошенко.

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В этот раз Портнов обвиняет Порошенко в предполагаемой узурпации судебной власти. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Портнова, Порошенко самолично выбрал двух членов Высшего совета правосудия. Ссылаясь на законы, Портнов заявил, что Порошенко подписал указ, который позволил ему выбрать «своих» людей, после того как комиссия не смогла определиться с окончательным решением.

Портнов утверждает, что у него есть еще десятки заявлений, но сейчас он хочет заняться подготовкой ходатайств по предыдущим четырем уголовным производствам.

Заявление Портнова в ГБР. Фото: Telegram

Первое заявление в ГБР Портнов подал 20 мая — он обвинил Порошенко в возможном совершении государственной измены. Ведомство начало предварительное расследование.

Отметим, что правоохранители также расследуют возможную государственную измену самого Портнова. Ранее его также обвиняли в причастности к расстрелам на Майдане, однако он снял обвинения через суд.

Должность при Януковиче Портнов занимал в 2011—2014 годах, а ранее (2005−2010 годы) был юристом команды Юлии Тимошенко.

Источник: Ракурс


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