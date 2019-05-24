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Андрей Портнов, фото: «Інформатор»

«Кузница на Рыбальском»: два производства зарегистрировало ГБР по заявлениям Портнова

24 мая 2019, 16:57
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Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало два уголовных производства по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

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Соответствующие заявления касаются отмывания средств и неуплаты налогов в судостроительном предприятии «Кузница на Рыбальском». Об этом сообщают УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что сведения о возможных правонарушениях по заявлениям Портнова были внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) 23 мая.

Сейчас по ним осуществляется досудебное расследование.

Одно производство касается ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса (возможное совершение легализации доходов, полученных преступным путем, должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное положение в органах государственной власти), второе — ч. 1 ст. 212 (возможное совершение действий по уклонению от уплаты налогов должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное служебное положение в органах государственной власти).

Напомним, Портнов после Революции достоинства выехал в Россию, а затем — в Австрию. 19 мая он вернулся в Украину после более чем пятилетнего отсутствия.


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