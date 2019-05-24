Погода в Украине 25 мая: ливни, а в некоторых районах град, прогнозируют синоптики. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 25 мая ожидается холодная и с осадками. По всей территории государства прогнозируют ливни и грозы. Украинцев предупреждают о потенциально опасных погодных условиях.

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В отдельных районах синоптики предупреждают о возможном выпадении града. В Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильные ливни. Ожидается шквальной ветер с порывами 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 25 мая прогнозируется с осадками. Жителей столицы ожидает дождь с грозой. Температура ночью 14−16° тепла, днем 22−24° тепла.

Во Львове 25 мая ожидается дождь и гроза. Ночью температура воздуха 9−11° тепла, днем 19−21° тепла.

В Одессе завтра выпадение осадков. Одесситов ждут дожди с грозами. Температура воздуха ночью 14−16° тепла, днем столбики термометров покажут 22−24° выше нуля.

В Днепре 23 мая ожидается дождь и гроза. Ночью температура воздуха составит 14−16° выше нуля, днем ожидается 23−25° тепла.

В Харькове 25 мая синоптики обещают осадки. В течение суток будет идти дождь с грозой. Температура ночью 14−16° тепла, днем 23−25° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах завтра ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха ночью 9−11° тепла, днем 19−21° выше нуля.

Магнитные бури в Киеве 25 мая не ожидаются. В течение дня возможны небольшие возмущения магнитного поля Земли.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве сильные дожди затопили микрорайон.