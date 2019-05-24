Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине 25 мая: ливни, а в некоторых районах град, прогнозируют синоптики. Фото: Ракурс

Погода в Украине 25 мая: ливни и град прогнозируют синоптики (КАРТА)

24 мая 2019, 16:55
999

Погода в Украине 25 мая ожидается холодная и с осадками. По всей территории государства прогнозируют ливни и грозы. Украинцев предупреждают о потенциально опасных погодных условиях.

Loading...

В отдельных районах синоптики предупреждают о возможном выпадении града. В Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильные ливни. Ожидается шквальной ветер с порывами 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 25 мая прогнозируется с осадками. Жителей столицы ожидает дождь с грозой. Температура ночью 14−16° тепла, днем 22−24° тепла.

Во Львове 25 мая ожидается дождь и гроза. Ночью температура воздуха 9−11° тепла, днем 19−21° тепла.

В Одессе завтра выпадение осадков. Одесситов ждут дожди с грозами. Температура воздуха ночью 14−16° тепла, днем столбики термометров покажут 22−24° выше нуля.

В Днепре 23 мая ожидается дождь и гроза. Ночью температура воздуха составит 14−16° выше нуля, днем ожидается 23−25° тепла.

В Харькове 25 мая синоптики обещают осадки. В течение суток будет идти дождь с грозой. Температура ночью 14−16° тепла, днем 23−25° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах завтра ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха ночью 9−11° тепла, днем 19−21° выше нуля.

Погода в Украине 25 мая: будут дожди. Фото: Укргидрометцентр

Магнитные бури в Киеве 25 мая не ожидаются. В течение дня возможны небольшие возмущения магнитного поля Земли.

Геомагнитная обстановка в Киеве 25 мая. Фото: gismeteo

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве сильные дожди затопили микрорайон.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

«Кузница на Рыбальском»: два производства зарегистрировало ГБР по заявлениям Портнова

Госбюро расследований зарегистрировало два уголовных производства по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича. Эти производства касаются судостроительного предприятия «Кузница на Рыбальском»

Новости Украины
16:57

Дело Гандзюк: Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе (ДОКУМЕНТ)

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе в херсонском частном центре. В Генеральной прокуратуре заявили, что следствие не может принять во внимание эти результаты

Правовые новости
15:03
Новости партнеров
Загрузка...