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Ракурс
Роспуск Рады: депутаты просят помощи у Конституционного суда. Фото: Цензор.НЕТ

Роспуск Рады: депутаты просят помощи у Конституционного суда (ФОТО, ВИДЕО)

24 мая 2019, 16:36
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Конституционный суд просят признать незаконным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

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Инициаторами соответствующего представления стали депутаты от «Народного фронта» (НФ), сообщил сегодня в Facebook нардеп Андрей Тетерук.

Роспуск Рады: депутаты просят помощи у Конституционного суда. Фото: Facebook / Андрей Тетерук

Подписали представление 62 народных избранника. Они оспариваются соответствующий указ Зеленского, заявляя, что он нарушает Конституцию Украины.

Коалиция «Европейская Украина» соответствовала действующему законодательству и прекратила свою деятельность после заявления НФ (о выходе из коалиции — ред.) 17 мая 2019 года, — заявил Тетерук.

Нардепы акцентируют на нарушении закона Зеленским, который назвал причиной роспуска Рады отсутствие в ней коалиции с 2016 года.

В КСУ уже подтвердили, что получили соответствующее конституционное представление. Текст документа обнародован на сайте суда.

Как известно, накануне в Верховный суд поступили два иска об отмене указа президента о роспуске Рады. Рассмотрение должно состояться до 29 мая.

Источник: Ракурс


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