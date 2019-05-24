Роспуск Рады: депутаты просят помощи у Конституционного суда (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n122328-rospusk-rady-deputaty-prosyat-pomoschi-u-konstitucionnogo-suda-foto-video.htmlРакурс
Конституционный суд просят признать незаконным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.
Инициаторами соответствующего представления стали депутаты от «Народного фронта» (НФ), сообщил сегодня в Facebook нардеп Андрей Тетерук.
Подписали представление 62 народных избранника. Они оспариваются соответствующий указ Зеленского, заявляя, что он нарушает Конституцию Украины.
Коалиция «Европейская Украина» соответствовала действующему законодательству и прекратила свою деятельность после заявления НФ (о выходе из коалиции — ред.) 17 мая 2019 года, — заявил Тетерук.
Нардепы акцентируют на нарушении закона Зеленским, который назвал причиной роспуска Рады отсутствие в ней коалиции с 2016 года.
В КСУ уже подтвердили, что получили соответствующее конституционное представление. Текст документа обнародован на сайте суда.
Как известно, накануне в Верховный суд поступили два иска об отмене указа президента о роспуске Рады. Рассмотрение должно состояться до 29 мая.