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Розпуск Ради: депутати просять допомоги у Конституційного суду. Фото: Цензор.НЕТ

Розпуск Ради: депутати просять допомоги у Конституційного суду (ФОТО, ВІДЕО)

24 тра 2019, 16:36
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Конституційний суд просять визнати незаконним указ президента Володимира Зеленского про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових парламентських виборів.

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Ініціаторами відповідного подання стали депутати від «Народного фронту» (НФ), повідомив сьогодні у Facebook нардеп Андрій Тетерук.

Розпуск Ради: депутати просять допомоги у Конституційного суду. Фото: Facebook / Андрій Тетерук.

Підписали подання 62 народні обранці. Вони оскаржуються відповідний указ Зеленського, заявляючи, що він порушує Конституцію України.

Коаліція «Європейська Україна» відповідала чинному законодавству і припинила свою діяльність після заяви НФ (про вихід із коаліції — ред.) 17 травня 2019 року, — заявив Тетерук.

Нардепи акцентують на порушенні закону Зеленським, який назвав причиною розпуску Ради відсутність у ній коаліції з 2016 року.

У КСУ вже підтвердили, що отримали відповідне конституційне подання. Текст документу оприлюднено на сайті суду.

Як відомо, напередодні до Верховного суду надійшли два позови щодо скасування указу президента про розпуску Ради. Розгляд має відбутися до 29 травня.

Джерело: Ракурс


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