Погода в Україні 25 травня: зливи і град прогнозують синоптики. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n122329-pogoda-v-ukrayini-25-travnya-zlyvy-i-grad-prognozuut-synoptyky-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 25 травня очікується холодна і з опадами. По всій території держави прогнозують зливи і грози. Українців попереджають про потенційно небезпечні погодні умови.

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В окремих районах синоптики попереджають про можливе випадання граду. У Запорізькій, Донецькій та Луганській областях сильні зливи. Очікується шквальний вітер з поривами 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 25 травня прогнозується з опадами. Жителів столиці чекає дощ з грозою. Температура вночі 14−16° тепла, вдень 22−24° тепла.

У Львові 25 травня очікується дощ і гроза. Вночі температура повітря 9−11° тепла, вдень 19−21° тепла.

В Одесі завтра випадання опадів. Одеситів чекають дощі з грозами. Температура повітря вночі 14−16° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 22−24° вище нуля.

У Дніпрі 23 травня очікується дощ і гроза. Вночі температура повітря становитиме 14−16° вище нуля, вдень очікується 23−25 ​° тепла.

У Харкові 25 травня синоптики обіцяють опади. Протягом доби буде йти дощ з грозою. Температура вночі 14−16° тепла, вдень 23−25​​° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах завтра очікуються дощі та гроза. Температура повітря вночі 9−11° тепла, вдень 19−21° вище нуля.

Магнітні бурі в Києві 25 травня не очікуються. Протягом дня можливі невеликі зміни магнітного поля Землі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Києві сильні дощі затопили мікрорайон.