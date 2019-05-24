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Погода в Україні 25 травня: зливи і град прогнозують синоптики. Фото: Ракурс
Погода в Україні 25 травня: зливи і град прогнозують синоптики (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n122329-pogoda-v-ukrayini-25-travnya-zlyvy-i-grad-prognozuut-synoptyky-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 25 травня очікується холодна і з опадами. По всій території держави прогнозують зливи і грози. Українців попереджають про потенційно небезпечні погодні умови.
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В окремих районах синоптики попереджають про можливе випадання граду. У Запорізькій, Донецькій та Луганській областях сильні зливи. Очікується шквальний вітер з поривами 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Погода в Києві 25 травня прогнозується з опадами. Жителів столиці чекає дощ з грозою. Температура вночі 14−16° тепла, вдень 22−24° тепла.
У Львові 25 травня очікується дощ і гроза. Вночі температура повітря 9−11° тепла, вдень 19−21° тепла.
В Одесі завтра випадання опадів. Одеситів чекають дощі з грозами. Температура повітря вночі 14−16° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 22−24° вище нуля.
У Дніпрі 23 травня очікується дощ і гроза. Вночі температура повітря становитиме 14−16° вище нуля, вдень очікується 23−25 ° тепла.
У Харкові 25 травня синоптики обіцяють опади. Протягом доби буде йти дощ з грозою. Температура вночі 14−16° тепла, вдень 23−25° вище нуля за Цельсієм.
У Карпатах завтра очікуються дощі та гроза. Температура повітря вночі 9−11° тепла, вдень 19−21° вище нуля.
Магнітні бурі в Києві 25 травня не очікуються. Протягом дня можливі невеликі зміни магнітного поля Землі.
Як раніше повідомляв «Ракурс», в Києві сильні дощі затопили мікрорайон.
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