Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні 25 травня: зливи і град прогнозують синоптики. Фото: Ракурс

Погода в Україні 25 травня: зливи і град прогнозують синоптики (КАРТА)

24 тра 2019, 16:55
999

Погода в Україні 25 травня очікується холодна і з опадами. По всій території держави прогнозують зливи і грози. Українців попереджають про потенційно небезпечні погодні умови.

Loading...

В окремих районах синоптики попереджають про можливе випадання граду. У Запорізькій, Донецькій та Луганській областях сильні зливи. Очікується шквальний вітер з поривами 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 25 травня прогнозується з опадами. Жителів столиці чекає дощ з грозою. Температура вночі 14−16° тепла, вдень 22−24° тепла.

У Львові 25 травня очікується дощ і гроза. Вночі температура повітря 9−11° тепла, вдень 19−21° тепла.

В Одесі завтра випадання опадів. Одеситів чекають дощі з грозами. Температура повітря вночі 14−16° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 22−24° вище нуля.

У Дніпрі 23 травня очікується дощ і гроза. Вночі температура повітря становитиме 14−16° вище нуля, вдень очікується 23−25 ​° тепла.

У Харкові 25 травня синоптики обіцяють опади. Протягом доби буде йти дощ з грозою. Температура вночі 14−16° тепла, вдень 23−25​​° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах завтра очікуються дощі та гроза. Температура повітря вночі 9−11° тепла, вдень 19−21° вище нуля.

Погода в Україні 25 травня: дощі. Фото: Укргідрометцентр

Магнітні бурі в Києві 25 травня не очікуються. Протягом дня можливі невеликі зміни магнітного поля Землі.

Геомагнітна обстановка у Києві 25 травня. Фото: gismeteo

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Києві сильні дощі затопили мікрорайон.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«Кузня на Рибальському»: два провадження зареєструвало ДБР за заявами Портнова

Держбюро розслідувань зареєструвало два кримінальні провадження за заявами колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича. Ці провадження стосуються суднобудівельного підприємства «Кузня на Рибальському»

Новини України
16:57

Розпуск Ради: депутати просять допомоги у Конституційного суду (ФОТО, ВІДЕО)

«Народний фронт» спрямував до Конституційного суду України подання щодо визнання незаконним розпуску президентом нинішнього складу парламент. Документ підписали 62 народні депутати

Новини України
16:36
Новини партнерів
Загрузка...