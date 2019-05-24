«Кузня на Рибальському»: два провадження зареєструвало ДБР за заявами Портнова

Андрій Портнов, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/ua/n122330-dva-provadjennya-schodo-kuzni-na-rybalskomu-zareiestruvalo-dbr-za-zayavamy-portnova.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань (ДБР) зареєструвало два кримінальні провадження за заявами колишнього заступника голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Портнова.

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Відповідні заяви стосуються відмивання коштів та несплати податків у суднобудівельному підприємстві «Кузня на Рибальському». Про це повідомляють УНН з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що відомості про можливі правопорушення за заявами Портнова були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) 23 травня.

Зараз за ними здійснюється досудове розслідування.

Одне провадження стосується ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу (можливе вчинення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, службовими особами, які займали або займають особливо відповідальне становище в органах державної влади), інше — ч. 1 ст. 212 (можливе вчинення дій щодо ухилення від сплати податків службовими особами, які займали або займають особливо відповідальне службове становище в органах державної влади).

Нагадаємо, Портнов після Революції гідності виїхав до Росії, а згодом — до Австрії. 19 травня він повернувся до України після понад п’ятирічної відсутності.