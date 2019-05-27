Во время бунта в одесской колонии, фото: Национальная полиция

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Бунт в Южной исправительной колонии № 51 в Одессе начался по приказу «воров в законе».

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Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

По словам Аброськина, осужденные совершили попытку захвата административного здания колонии, а также совершили поджог. Их целью, отмечает правоохранитель, была дестабилизация ситуации.

Отмечается, что по этому инциденту в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по ст. 392 Уголовного кодекса (действия, дезорганизирующие работу учреждений исполнения наказаний). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, по информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, во время бунта осужденные захватили шестерых заложников — трех медработников и трех охранников колонии.