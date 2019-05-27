Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время бунта в одесской колонии, фото: Национальная полиция

Бунт в одесской колонии начался по приказу «воров в законе» — Аброськин (ВИДЕО)

27 мая 2019, 16:41
999

Бунт в Южной исправительной колонии № 51 в Одессе начался по приказу «воров в законе».

Loading...

Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

По словам Аброськина, осужденные совершили попытку захвата административного здания колонии, а также совершили поджог. Их целью, отмечает правоохранитель, была дестабилизация ситуации.

Отмечается, что по этому инциденту в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по ст. 392 Уголовного кодекса (действия, дезорганизирующие работу учреждений исполнения наказаний). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, по информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, во время бунта осужденные захватили шестерых заложников — трех медработников и трех охранников колонии.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Центризбирком не успевает напечатать бюллетени для парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия не успевает напечатать бюллетени для проведения парламентских выборов. На проведение необходимых процедур им нужно гораздо больше времени

Новости Украины
19:48

Главные новости 27 мая: «Слуга народа» идет на выборы, бунт в колонии Одессы и иски к президенту

Главными новости 27 мая стали бунт в колонии Одессы, пресс-конференция новых лидеров партии «Слуга народа» и иски к президенту Владимиру Зеленскому, в которых обжалуются его первые указы

Новости Украины
18:11

ВСУ испытали ракету «Нептун», способную обойти противовоздушную оборону врага (ВИДЕО)

На полигоне в Одесской области ВСУ испытали ракетный комплекс РК-360МЦ «Нептун». Модернизация ракеты уменьшила время для ее обнаружения, идентификации и перехвата противником

Новости Украины
16:37
Новости партнеров
Загрузка...