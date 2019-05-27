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ВСУ испытали крылатую ракету «Нептун», способную обойти противовоздушную оборону врага, фото — Укроборонпром

ВСУ испытали ракету «Нептун», способную обойти противовоздушную оборону врага (ВИДЕО)

27 мая 2019, 16:37
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На полигоне в Одесской области Вооруженные силы Украины испытали ракетный комплекс РК-360МЦ «Нептун». Во время огневых испытаний проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию ракеты.

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Модернизированный «Нептун» получил новую головку самонаведения, которая позволяет лучше захватывать цель при маневрировании, новый стартовый двигатель, крылья большей площади, сообщили 27 мая в «Укроборонпроме».

В ракете заменили и часть электронных и цифровых систем. В частности, новый радиовысотомер позволяет уменьшить высоту полета Р-360. Ракета может лететь в считанных метрах над поверхностью, что уменьшает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата противником.

В состав ракетного комплекса «Нептун» входят универсальная самоходная пусковая установка, транспортная машина для перевозки ракет, транспортно-заряжающая машина и командно-штабной модуль, применяемые и в модернизированной реактивной системе «Ольха».

«Ракурс» недавно сообщал об успешных испытаниях ракет «Ольха-М» и «Ольха-Р». Минобороны планирует провести государственные испытания нового оружия с августа по октябрь этого года, чтобы уже в 2019 году поставить «Ольху» на вооружение ВСУ.

Источник: Ракурс


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