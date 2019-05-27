Лувр закрыли из-за забастовки сотрудников, вызванной чрезмерным наплывом туристов

Лувр, фото: «Тонкости туризма»

https://racurs.ua/n122424-luvr-zakryli-iz-za-zabastovki-sotrudnikov-vyzvannoy-chrezmernym-naplyvom-turistov.html

Ракурс

Музей парижского Лувра закрыли из-за забастовки сотрудников, вызванной чрезмерным наплывом туристов.

Loading...

Музей будет закрыт на протяжении всего сегодняшнего дня. Об этом сообщает издание France 24.

В забастовке участвуют сотрудники музея, а также охранники.

В заявлении местного профсоюза указано, что с 2009 года количество туристов, посещающих музей, возросло на 20%, в то время как количество сотрудников, наоборот, уменьшилось. Так, в прошлом году Лувр установил рекорд по количеству посетителей. Тогда его за год впервые посетили более 10 млн человек.

Отмечается, что сотрудники учреждения жалуются на «беспрецедентное ухудшение условий труда».

Сообщается, что около 150 сотрудников Лувра собрались у здания Министерства культуры Франции в Париже, где проводят акцию протеста против «дефицита персонала».

В Лувре сообщают, что вернут всем посетителям деньги за билеты, которыми они не смогли воспользоваться из-за забастовки.

Отмечается, что Лувр особенно загружен по понедельникам, поскольку остается одним из немногих музеев, открытых в этот день в Париже.

Напомним, недавно из пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери эвакуировали в Лувр уцелевшие картины.