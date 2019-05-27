Столетняя экс-учительница стала депутатом в Германии. Фото: Европейская правда

https://racurs.ua/n122423-stoletnyaya-eks-uchitelnica-stala-deputatom-v-germanii.html

Ракурс

В Германии столетняя женщина Лизель Гайзе была избрана депутатом в местный совет. Бывшая учительница станет главой фракции «Мы за Кибо».

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Удивительный прецедент произошел в городе Кирхгаймболанден, который находится в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщает издание RP Online, передает «Европейская правда».

Главным посылом предвыборной кампании столетней женщины стал городской бассейн — своим избирателям Гайзе пообещала снова открыть место досуга, которое последние восемь лет было закрыто.

Сама Гайзе обожает плавать и хорошо понимает проблемы местных жителей. В партийном списке женщина занимала 20-е место. Однако бывшую учительницу Гайзе уважают местные жители и с радостью отдали ей свои голоса. Получив такую поддержку, женщина одержала победу.

Известно, что последние десятилетия Гайзе также активно участвовала в жизни местной церковной общины и является протестанткой. Почтенный возраст не мешает столетней женщине регулярно ходить на церковную службу.

Сама Гайзе заявила, что возраст не является помехой во внедрении общественных и политических изменений. Женщина пережила Вторую мировую войну и помогала восстанавливать страну. Поэтому нынешняя активизация националистических взглядов в Европе вызывает у Гайзе негативную реакцию.

Депутат подчеркнула, что президент Франции Эммануэль Макрон поступает правильно, продвигая сближение европейских стран. Поклонники выхода Великобритании из Евросоюза, по мнению Гайзе, должны отправиться на Луну.

Как ранее сообщал «Ракурс», парламент Германии должен проголосовать о признании Голодомора геноцидом. Петиция о рассмотрении этого вопроса набрала необходимое количество подписей.