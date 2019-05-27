Столітня екс-вчителька стала депутатом в Німеччині. Фото: Европейская правда

https://racurs.ua/ua/n122423-stolitnya-eks-vchytelka-stala-deputatom-v-nimechchyni.html

Ракурс

У Німеччині столітня жінка Лізель Гайзе була обрана депутатом до місцевої ради. Колишня вчителька стане главою фракції «Ми за Кібо».

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Дивовижний прецедент стався в місті Кірхгаймболанден, який розташований у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Про це повідомляє видання RP Online, передає «Європейська правда».

Головним посилом передвиборної кампанії столітньої жінки став міський басейн — своїм виборцям Гайзе пообіцяла знову відкрити місце дозвілля, яке останні вісім років було закрите.

Сама Гайзе обожнює плавати і добре розуміє проблеми місцевих жителів. У партійному списку жінка посідала 20-е місце. Однак колишню вчительку Гайзе поважають місцеві жителі і з радістю віддали їй свої голоси. Отримавши таку підтримку, жінка здобула перемогу.

Відомо, що останні десятиліття Гайзе також брала активну участь в житті місцевої церковної громади і є протестанткою. Поважний вік не заважає столітній жінці регулярно ходити на церковну службу.

Сама Гайзе заявила, що вік не є перешкодою у впровадженні громадських і політичних змін. Жінка пережила Другу світову війну і допомагала відновлювати країну. Тому нинішня активізація націоналістичних поглядів в Європі викликає у Гайзе негативну реакцію.

Депутат наголосила, що президент Франції Еммануель Макрон діє правильно, просуваючи зближення європейських країн. Шанувальники виходу Великої Британії з Євросоюзу, на думку Гайзе, повинні відправитися на Місяць.

Як раніше повідомляв «Ракурс», парламент Німеччини повинен проголосувати про визнання Голодомору геноцидом. Петиція про розгляд цього питання набрала необхідну кількість підписів.