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«Міст Кличка»: під час заміни розбитого скла тріснула ще одна плівка, фото — Ракурс

«Міст Кличка»: під час заміни розбитого скла тріснула ще одна плівка (ФОТО, ВІДЕО)

27 тра 2019, 15:50
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На пішохідному мості між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою у Києві трапився ще один інцидент: під час заміни розбитої скляної плівки тріснула інша.

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Про це повідомили під час трансляції ТСН з місця події.

Поблизу місця пошкодження у той момент було чимало очевидців, цей факт помітила й муніципальна охорона.

«Міст Кличка»: під час заміни розбитого скла тріснула ще одна плівка, фото — скріншот трансляції

Комунальні працівники запевнили, що турбуватися про безпеку не варто, оскільки тріснула тільки захисна плівка, а під нею перебуває товстий шар розжареного міцного скла, по якому можуть їздити автомобілі. Шматок скла, на якому тріснула плівка, витримує приблизно дві тонни.

Наразі ремонтники демонтували дві скляні плівки, пошкоджені вчора, й очікують нові. Нагадаємо, що невідомі 26 травня розбили дві секції скляної захисної плівки на новому мосту з прозорою підлогою.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що міст відремонтують впродовж доби. Експерти стверджують, що пошкодження були завдані умисно. Кличко пообіцяв на додачу до відеокамер, встановлених на мосту, встановити їх і під спорудою. За однією з версій, пошкодження скляним конструкціям завдали хулігани, які стріляли по них зі зброї.

Джерело: Ракурс


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