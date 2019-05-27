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Ракурс
Володимир Кличко, фото: ТСН

Кличко розповів, коли відновлять пошкоджений «скляний» міст (ФОТО, ВІДЕО)

27 тра 2019, 11:21
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Мер Києва Віталій Кличко разом із фахівцями оглянув пошкодження скла на пішохідному мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою.

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За словами Кличка, попередній огляд показав, що вандали пошкодили лише захисне скло-плівку на двох ділянках, багатошарове гартоване скло — основний елемент конструкції — не постраждало. Про це повідомляє прес-служба політика.

Кличко запевнив, що міст відремонтують впродовж доби.

Експерти, котрі разом із ним оглядали міст, стверджують, що пошкодження були завдані умисно.

За словами Кличка, на додачу до відеокамер, встановлених на мосту, під мостом також розмістять засоби відеоспостереження.

Боляче, коли гарні об‘єкти страждають від «розваг» тих, хто не любить наше місто, — наголосив мер Києва.

Тож Кличко закликав мешканців столиці спільно боротися з вандалізмом й повідомляти про відомі їм випадки.

Адже всі гарні об‘єкти ми створюємо для мешканців Києва, для краси і комфорту нашого міста, — зазначає Кличко.

Віталій Кличко, фото: kiev.klichko.org

У Києві пошкодили нововідкритий «скляний» міст, фото: kiev.klichko.org

У Києві пошкодили нововідкритий «скляний» міст, фото: kiev.klichko.org

У Києві пошкодили нововідкритий «скляний» міст, фото: kiev.klichko.org

У Києві пошкодили нововідкритий «скляний» міст, фото: kiev.klichko.org

Нагадаємо, за однією з версій, пошкодження скляним конструкціям завдали хулігани, котрі стріляли по них з нарізної зброї.

Джерело: Ракурс


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