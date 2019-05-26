Пошкодження «скляного» мосту в Києві, фото: Поліція Києва

https://racurs.ua/ua/n122388-novovidkrytyy-sklyanyy-mist-u-kyievi-chastkovo-perekryly-foto.html

Ракурс

У Києві частково перекрили нещодавно відкритий «скляний» пішохідний міст.

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Причиною стало пошкодження скла. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що з метою встановлення обставин пошкодження скла на місці інциденту працювала слідча група, зокрема й криміналісти.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Фейсбуці повідомив, що скло тріснуло кілька годин тому на двох фрагментах мосту. За його словами, несподівано це статися не могло.

Основна версія, яка розглядається — акт вандалізму, — наголошує Кличко.

Політик зазначив, що за однією з версій, у міст могли стріляти знизу.

Сказати, що я збентежено злий — це нічого не сказати! — наголошує мер Києва. — Такі диверсії — це кримінал. І будуть мати жорстку відповідь.

Раніше у фейсбук-спільноті dtp.kiev.ua опублікували фото пошкодженого скла й повідомили, що, за однією з версій, у міст стріляли хулігани з нарізної зброї.

Нагадаємо, пішохідний міст між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою в Києві відкрили вчора ввечері. Сьогодні Кличко поділився ефектним відео з церемонії відкриття цього мосту.