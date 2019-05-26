Ракурсhttps://racurs.ua/
Пошкодження «скляного» мосту в Києві, фото: Поліція Києва
Нововідкритий «скляний» міст у Києві частково перекрили (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n122388-novovidkrytyy-sklyanyy-mist-u-kyievi-chastkovo-perekryly-foto.htmlРакурс
У Києві частково перекрили нещодавно відкритий «скляний» пішохідний міст.
Loading...
Причиною стало пошкодження скла. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє поліція Києва.
Зазначається, що з метою встановлення обставин пошкодження скла на місці інциденту працювала слідча група, зокрема й криміналісти.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Фейсбуці повідомив, що скло тріснуло кілька годин тому на двох фрагментах мосту. За його словами, несподівано це статися не могло.
Основна версія, яка розглядається — акт вандалізму, — наголошує Кличко.
Політик зазначив, що за однією з версій, у міст могли стріляти знизу.
Сказати, що я збентежено злий — це нічого не сказати! — наголошує мер Києва. — Такі диверсії — це кримінал. І будуть мати жорстку відповідь.
Раніше у фейсбук-спільноті dtp.kiev.ua опублікували фото пошкодженого скла й повідомили, що, за однією з версій, у міст стріляли хулігани з нарізної зброї.
Нагадаємо, пішохідний міст між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою в Києві відкрили вчора ввечері. Сьогодні Кличко поділився ефектним відео з церемонії відкриття цього мосту.
Загрузка...