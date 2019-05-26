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Ракурс
Повреждения «стеклянного» моста в Киеве, фото: Полиция Киева

Новооткрытый «стеклянный» мост в Киеве частично перекрыли (ФОТО)

26 мая 2019, 19:57
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В Киеве частично перекрыли недавно открытый «стеклянный» пешеходный мост.

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Причиной стало повреждение стекла. Об этом на своей странице в социальной сети Фейбук сообщает полиция Киева.

Отмечается, что с целью установления обстоятельств повреждения стекла на месте инцидента работала следственная группа, в том числе и криминалисты.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Фейсбуке сообщил, что стекло треснуло несколько часов назад на двух фрагментах моста. По его словам, неожиданно это произойти не могло.

Основная версия, которая рассматривается — акт вандализма, — подчеркивает Кличко.

Политик отметил, что по одной из версий, в мост могли стрелять снизу.

Сказать, что я шокированно злой — это ничего не сказать! — отмечает мэр Киева. — Такие диверсии — это криминал. И будут иметь жесткий ответ.

Ранее в фейсбук-сообществе dtp.kiev.ua опубликовали фото поврежденного стекла и сообщили, что, по одной из версий, в мост стреляли хулиганы из нарезного оружия.

Повреждения «стеклянного» моста в Киеве, фото: dtp.kiev.ua

Повреждения «стеклянного» моста в Киеве, фото: dtp.kiev.ua

Повреждения «стеклянного» моста в Киеве, фото: dtp.kiev.ua

Повреждения «стеклянного» моста в Киеве, фото: dtp.kiev.ua

Напомним, пешеходный мост между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой в Киеве открыли вчера вечером. Сегодня Кличко поделился эффектным видео с церемонии открытия этого моста.

Источник: Ракурс


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