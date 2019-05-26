Повреждения «стеклянного» моста в Киеве, фото: Полиция Киева

https://racurs.ua/n122388-novootkrytyy-steklyannyy-most-v-kieve-chastichno-perekryli-foto.html

Ракурс

В Киеве частично перекрыли недавно открытый «стеклянный» пешеходный мост.

Loading...

Причиной стало повреждение стекла. Об этом на своей странице в социальной сети Фейбук сообщает полиция Киева.

Отмечается, что с целью установления обстоятельств повреждения стекла на месте инцидента работала следственная группа, в том числе и криминалисты.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Фейсбуке сообщил, что стекло треснуло несколько часов назад на двух фрагментах моста. По его словам, неожиданно это произойти не могло.

Основная версия, которая рассматривается — акт вандализма, — подчеркивает Кличко.

Политик отметил, что по одной из версий, в мост могли стрелять снизу.

Сказать, что я шокированно злой — это ничего не сказать! — отмечает мэр Киева. — Такие диверсии — это криминал. И будут иметь жесткий ответ.

Ранее в фейсбук-сообществе dtp.kiev.ua опубликовали фото поврежденного стекла и сообщили, что, по одной из версий, в мост стреляли хулиганы из нарезного оружия.

Напомним, пешеходный мост между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой в Киеве открыли вчера вечером. Сегодня Кличко поделился эффектным видео с церемонии открытия этого моста.